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Политика

Представители РК, США и Японии обсудят ситуацию вокруг КНДР

Write: 2022-02-10 11:44:06Update: 2022-02-10 11:53:52

Представители РК, США и Японии обсудят ситуацию вокруг КНДР

Photo : YONHAP News

В условиях обострения ситуации на Корейском полуострове объявление об окончании Корейской войны представляется важной мерой, которая может благотворно повлиять на обстановку. Об этом заявил спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док на встрече с журналистами, состоявшейся 9 февраля перед его вылетом на Гавайи. Там 10 февраля он проведёт переговоры со своими коллегами из США Соном Кимом и Японии Такэхиро Фунакоси. Но Гю Док выразил надежду на то, что предстоящая трёхсторонняя встреча позволит обсудить конкретные меры взаимодействия с Северной Кореей в первой половине этого года. Он также отметил, что объявление об окончании Корейской войны, которое продвигает южнокорейское правительство, могло бы поспособствовать возобновлению мирного процесса на Корейском полуострове и диалога по денуклеаризации. Но Гю Док добавил, что он рассчитывает на продуктивную двустороннюю встречу с представителем Японии, которая является важным партнёром РК по вопросам Корейского полуострова.
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