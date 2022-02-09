Россия против заявки Японии на включение шахты Садо в Список ЮНЕСКО

Целью стремления Японии включить бывшую шахту Садо в префектуре Ниигата, на которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является стирание из памяти человечества преступлений японских милитаристов. Об этом заявила 9 февраля представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать ситуацию. «Мы обратили внимание… Мы понимаем реакцию южнокорейской стороны»,- подчеркнула Мария Захарова, отметив, что Япония, «предпринимает последовательные шаги для того, чтобы стереть из памяти человечества преступления, которые совершали руководители этой страны в ходе Второй Мировой войны». Причём эти усилия предпринимаются не только в отношении Кореи. По словам представителя российского МИД, «сложно представить, как можно отрицать исторические факты, тем более, когда речь идёт о зверствах японских милитаристов, о привлечении к каторжному труду множества людей с территорий, которые милитаристская Япония сделала своими колониями»,- отметила Мария Захарова.