Общественный транспорт Сеула станет удобнее

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К 2025 году все станции метро в Сеуле будут оборудованы лифтами, а городские автобусы будут заменены на низкопольные. Это будет сделано в рамках мер столичного правительства по обеспечению комфортного передвижения маломобильных групп населения. По состоянию на февраль 2022 года, 93,6% станций сеульского метрополитена оснащены лифтами. Планируется, что к 2025 году на всех 326 станциях будет как минимум один лифт. Что касается низкопольных городских автобусов, до конца этого года их число будет увеличено до 511 единиц, а к 2025 году на всех маршрутах будут курсировать 6.564 автобуса с низким полом. Местные автобусы, курсирующие в пределах одного района, также будут заменены на низкопольные. Исключение составят междугородние автобусы и маршруты, на которых курсирование низкопольных автобусов невозможно из-за недостаточной ширины проезжей части. Кроме того, штат водителей специальных такси для инвалидов-колясочников будет расширен до 100 человек.