Министры обороны РК, США и Японии договорились сотрудничать в борьбе против угроз

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Министры обороны РК, США и Японии Со Ук, Ллойд Остин и Нобуо Киси провели 10 февраля телефонные переговоры, в ходе которых договорились сотрудничать в противодействии ракетным угрозам со стороны Северной Кореи и достижении общей цели - денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил представитель министерства обороны РК. В ходе 30-минутных переговоров основное внимание уделялось отправке тремя странами «согласованного сообщения» Пхеньяну. Главы оборонных ведомств договорились также встретиться в личном формате во «взаимно согласованную дату». Ранее сообщалось, что трёхсторонние переговоры могут пройти в марте на Гавайях. В ходе переговоров Со Ук назвал серию северокорейских ракетных запусков «прямой и серьёзной угрозой» южнокорейской стороне и «вызовом Совету Безопасности ООН». Он отметил также, что Сеул планирует укреплять как собственный оборонительный потенциал, так связанный с южнокорейско-американским альянсом для противодействия ядерным и ракетным угрозам со стороны Пхеньяна. Ллойд Остин подтвердил приверженность США защите РК. Нобуо Киси подтвердил приверженность Токио полной денуклеаризации Севера.