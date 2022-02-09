В Сеуле начали курсировать беспилотные такси

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10 февраля первая партия беспилотных такси введена в эксплуатацию в западной части Сеула. Четыре автономных автомобиля начали предоставлять услуги такси на двух маршрутах в районе Санам-дон муниципального округа Мапхо-гу. Вызвать такси и оплатить поездку по фиксированному тарифу, составляющему 2 тыс. вон (1,7 доллара) можно через специальное приложение. Оно разработано совместно мэрией Сеула и компанией-стартапом. Транспортные средства движутся по заданным маршрутам, которые начинаются у станции метро Digital Media City, принимают и высаживают пассажиров в определённых точках, которые заданы в приложении. Из соображений безопасности, максимальная скорость беспилотных такси составляет 50 км/час. В марте данный вид транспорта начнёт работать в столичном муниципальном округе Каннам-гу, а в районе Санам-дон, который является экспериментальной зоной автономных транспортных средств, появятся также беспилотные автобусы. В результате до конца года там будут курсировать 12 автономных средств общественного транспорта. Чуть позже, до конца первой половины этого года, беспилотные автобусы начнут возить пассажиров вдоль ручья Чхонгечхон в центре Сеула. В октябре прошлого года комиссия министерства сухопутных территорий и транспорта присвоила отечественному беспилотному транспорту четвёртый уровень автономности из шести. При наличии бесперебойной мобильной связи транспортные средства четвёртого уровня могут успешно двигаться без управления водителем.