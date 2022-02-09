Мун Чжэ Ин считает проблему недвижимости главной во время работы президентом

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За три месяца до окончания президентских полномочий Мун Чжэ Ин дал письменное интервью семи крупнейшим информационным агентствам мира France-Presse, Associated Press, EFE, Reuters, Киодо, ТАСС и Синьхуа. Он назвал проблему недвижимости самой сложной за пять лет пребывания на посту президента, а её решение - главным приоритетом для обеспечения средств к существованию людей. Главное - чтобы вопрос с недвижимостью не обременял следующую администрацию,- отметил Мун Чжэ Ин. Он считает, что отказываться от идеи построения прочного мира на Корейском полуострове нельзя, несмотря на всю сложность перехода от конфронтационных отношений к мирному взаимодействию. По его словам, РК и США согласовали формулировку декларации об окончании Корейской войны 1950-53 годов, хотя Северная Корея не проявляет особых признаков возвращения за стол переговоров. Напомнив, что будет физически сложно подписать декларацию к концу президентского срока в мае, южнокорейский лидер сказал, что Сеул готов к обсуждению возможности организации нового саммита с Пхеньяном без предварительных условий. При этом неважно, будет встреча в очном формате или по видеосвязи. Отвечая на вопрос о том, чем он будет заниматься после ухода в отставку, Мун Чжэ Ин сказал, что не планирует заниматься политикой и общественной деятельностью.