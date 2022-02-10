Рост цен на наборы для экспресс-тестирования на антигены будет ограничен

Photo : YONHAP News

Правительство рассматривает возможность установления максимальных цен на наборы для экспресс-тестирования на антигены COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 11 февраля на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он напомнил, что после ввода в действие усовершенствованной системы лечения на дому в условиях резкого роста случаев заражения вирусом COVID-19 правительство пытается обеспечить стабильные поставки наборов для самотестирования. Они предоставляются бесплатно пациентам из группы высокого риска - заражённым старше 60 лет, а также лицам старше 50 лет с хроническими заболеваниями, принимающим пероральные препараты. Состояние таких пациентов сотрудники медицинских учреждений проверяют дважды в сутки. C 21 февраля наборы для самотестирования на COVID-19 будут бесплатно поставляться в детские сады и дома престарелых. Решение о бесплатной поставке наборов в начальные школы будет принято после консультаций с органами образования. Начиная с 13 февраля, будет запрещена онлайн-продажа таких наборов. Они будут доступны только в магазинах и аптеках.