За период с 1 по 10 февраля экспорт РК сократился на 12,6%

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По данным Таможенного управления РК, опубликованным 11 февраля, за период с 1 по 10 февраля экспортные поставки из страны составили 15 млрд 700 млн долларов. Это на 12,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Причиной сокращения стало меньшее количество рабочих дней в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Однако среднесуточный экспорт увеличился за тот же период на 14,2%. Зарубежные поставки полупроводников увеличились на 7,4%, нефтепродуктов – на 27,1%, компьютерного оборудования - на 29%. Одновременно экспорт автомобилей сократился на 47,5%, автозапчастей - на 35,2%. Поставки в Китай уменьшились на 3%, в США - на 17,3%, в Евросоюз - на 33,5%. За первые 10 дней февраля импорт составил 19 млрд 200 млн долларов, сократившись на 6,6% в годовом исчислении. Это вызвало дефицит торгового баланса в размере 305 млн 800 тыс. долларов.