В РК второй день подряд более 50 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 февраля в стране подтверждены 53.926 новых случаев COVID-19. Суточное число новых случаев инфекции превышает 50 тысяч второй день подряд. За последние две недели рост числа инфицированных увеличился более чем в четыре раза, что обусловлено активизацией распространения доминирующего варианта коронавируса Омикрон. На его долю приходятся более 92% новых случаев инфекции. В тяжёлом и критическом состоянии находится 271 человек. Койки в палатах интенсивной терапии для лечения пациентов с COVID-19 заполнены на 19,1%. 177.014 пациентов получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 49 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.012 человек. Коэффициент смертности составляет 0,57%. Карантинные органы считают, что число тяжёлых случаев заболевания и летальных исходов в ближайшее время может увеличиться, так как эффект от третьей дозы вакцин начнёт снижаться.