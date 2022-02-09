Парламентский комитет утвердил поправку в избирательное законодательство

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10 февраля специальный парламентский комитет по политической реформе утвердил поправку в избирательное законодательство. В соответствии с ней, инфицированные вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине смогут проголосовать на президентских выборах 9 марта с 18:00 до 19:30. Для того, чтобы посетить участок для голосования, такие избиратели должны проинформировать об этом органы здравоохранения. Жители сельской местности с ограниченными возможностями передвижения, находящиеся в карантине, могут проголосовать до 18:00. Законопроект о поправке должен быть утверждён законодательным комитетом и депутатами на пленарном заседании Национального собрания. Ранее на этой неделе президент РК Мун Чжэ Ин призвал принять меры, чтобы гарантировать право на участие в выборах пациентам с COVID-19 и находящимся в карантине.