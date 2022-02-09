Опрос KBS: Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии

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Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого с 7 по 9 февраля агентством Hankook Research по заказу телерадиокомпании KBS. За Юн Сок Ёля готовы проголосовать 37,7% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна – 34%. Разница в 3,7% превышает пределы возможной погрешности при обработке данных¸ которая составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте по популярности Ан Чхоль Су из оппозиционной Народной партии – 9%. На четвёртом месте Сим Сан Чжон из Партии справедливости - 3%. 78% респондентов сказали, что до выборов, которые состоятся 9 марта, они не изменят своё мнение. 44% опрошенных считают необходимым выдвижение единого кандидата от оппозиции. Столько же респондентов выступают против этой идеи. С подробными результатами опроса можно ознакомиться на сайте KBS.