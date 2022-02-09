Пхеньян отверг критику Евросоюза за пуски ракет

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Северная Корея отвергла критику Евросоюза за серию запусков ракет, осуществлённых в январе, назвав её «невыносимым актом вмешательства во внутренние дела». Как отмечается в заявлении председателя Ассоциации Северной Кореи и Европы Ли Сан Рима, размещённом 10 февраля на сайте северокорейского МИД, утверждения ЕС о том, что ракетные испытания Пхеньяна представляют собой угрозу международному и региональному миру, являются «вопиющим посягательством на суверенитет КНДР». «Наши меры по повышению обороноспособности страны не несут никакой угрозы или вреда соседним странам и региону. США, как сторона, непосредственно заинтересованная в решении проблемы Корейского полуострова, должны предпринять реальные действия, чтобы остановить углубление порочного круга напряжённости»,- говорится в заявлении.