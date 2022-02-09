Фильм режиссёра Хон Сан Су - в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля

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10 февраля в Берлине стартовал 72-й международный кинофестиваль. На церемонии открытия был показан фильм «Петер фон Кант» французского режиссёра Франсуа Озона. В этом году фестиваль проходит в кинозалах в традиционном формате, но с сокращённой программой и соблюдением санитарных мер. Это, в частности, ежедневное тестирование на вирус всех участников и отмена банкетов. В главную конкурсную программу вошли 18 картин из 15 стран. К участию допускаются полнометражные фильмы, которые не были показаны на других международных фестивалях и не выходили в прокат. В конкурсной программе - новая работа южнокорейского режиссёра Хон Сан Су «Фильм писательницы». Картины Хон Сан Су представлены в Берлине третий год подряд. В 2020 году его фильм «Женщина, которая убежала» был удостоен приза «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру, а в 2021 году фильм «Вступление» получил «Серебряного медведя» за лучший сценарий.