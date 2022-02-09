Представители РК, США и Японии обсудили ракетные испытания Севера

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10 февраля спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провели встречу в Гонолулу. Они обсудили ситуацию в регионе после серии испытаний баллистических ракет, проведённых Северной Кореей. Перед началом переговоров Но Гю Дук оценил ситуацию на Корейском полуострове как серьёзную, добавив, что стороны будут искать способы возобновить взаимодействие с Севером. Отвечая на вопрос о стремлении Сеула официально объявить об окончании Корейской войны, Но Гю Док отметил, что преимущества и последствия такого шага должны быть тщательно рассмотрены. До начала трёхсторонних переговоров южнокорейский представитель провёл двусторонние встречи с японским и американским коллегами.