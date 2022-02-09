РК поднялась с 23-го на 16-е место в Индексе демократии

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По итогам прошлого года РК заняла 16-е место в Индексе демократии, который ежегодно составляет исследовательская компания Economist Intelligence Unit, набрав 8,16 балла из 10 возможных. Это существенное улучшение по сравнению с позапрошлым годом, когда страна занимала 23-е место. Индекс демократии основан на пяти категориях: демократичность избирательного процесса, деятельность властей, возможность участия граждан в политике, политическая культура и гражданские свободы. По результатам анализа страны попадают в одну из четырёх категорий: «полная демократия», «недостаточная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим». РК вошла в число стран с полной демократией. Северная Корея заняла 165-е место, улучшив свои позиции на 2 ступени по сравнению с прошлым годом, и опередив Мьянму и Афганистан. На первом месте Норвегия. Среди стран Азии лучшие показатели у Тайваня, занявшего восьмое место в общем списке. Япония на 17-м, США на 26-м месте.