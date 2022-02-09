Представители РК, США и Японии обсудили возобновление мирного процесса

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10 февраля спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси обсудили в Гонолулу способы взаимодействия с Северной Кореей. По их оценке, состоялись «продуктивные и существенные» дискуссии. Как отметил Сон Ким, между тремя странами существует консенсус в отношении важности сотрудничества по всем аспектам политики в отношении КНДР. По его словам, были обсуждены несколько способов взаимодействия с Северной Кореей. Такэхиро Фунакоси согласился с тем, что в Гонолулу состоялась «очень хорошая трёхсторонняя встреча». Но Гю Док отметил, что обсуждались «новые идеи», направленные на то, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров. Как сообщили в МИД РК, участники встречи призвали Северную Корею прекратить действия, ведущие к эскалации напряжённости, и вернуться к диалогу. Они «подтвердили важность сотрудничества между РК, США и Японией по проблемам Корейского полуострова» и планируют продолжить обсуждение путей возобновления мирного процесса на Корейском полуострове.