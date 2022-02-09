В 2021 году в РК увеличилась собираемость налогов

По данным министерства планирования и финансов, опубликованным 11 февраля, в 2021 году в РК собрано налогов на сумму 344 трлн 100 млрд вон (287 млрд долларов). Это на 58,5 трлн вон (48 млрд 700 млн долларов) больше по сравнению с предыдущим годом. Рост обусловлен восстановлением экономики и ростом цен на жильё. В прошлом году сбор корпоративных налогов вырос на 12 млрд 400 млн долларов, а налоговые поступления, связанные с недвижимостью, увеличились на 11 млрд 700 млн долларов в годовом исчислении. Сверхплановые налоговые поступления составили 51 млрд 200 млн долларов. В 2021 финансовом году общий доход страны, включая налоговые поступления, составил 524 трлн 200 млрд вон (437 млрд 200 млн долларов), что на 49 млрд долларов больше, чем годом ранее.