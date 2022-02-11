Конькобежец Чха Мин Гю стал вторым на дистанции 500 метров

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12 февраля копилка национальной сборной РК, принимающей участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, пополнилась четвёртой медалью. В финале соревнований по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 500 метров южнокорейский спортсмен Чха Мин Гю пришёл к финишу вторым. Его результат 34,39 сек. Золото у китайца Гао Тинъюя (34,32 сек). На третьем месте японец Ватару Морисиг (34,49 сек.). В 2018 году в ходе зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Чха Мин Гю также стал вторым на такой же дистанции. Таким образом, у южнокорейской сборной уже четыре медали. 8 февраля обладателем бронзы в финале соревнований по скоростному бегу на коньках в мужском одиночном зачёте на дистанции 1.500 метров стал Ким Мин Сок. 9 февраля первую золотую медаль завоевал Хван Дэ Хон, ставший первым в финале соревнований по шорт-треку в мужском индивидуальном зачёте на дистанции 1.500 метров. 11 февраля спортсменка Чхве Мин Чжон пришла к финишу второй в финале соревнований по шорт-треку среди женщин на дистанции 1.000 метров.