Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Спорт

В копилке сборной РК на Олимпиаде в Пекине пятая медаль

Write: 2022-02-13 21:39:10Update: 2022-02-13 22:24:58

В копилке сборной РК на Олимпиаде в Пекине пятая медаль

Photo : YONHAP News

13 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине южнокорейская команда принесла сборной ещё одно серебро, показав второй результат в женских соревнованиях по шорт-треку в эстафете на 3.000 метров. Их показатель составил 4 мин. 03,627 сек. В состав команды входят Чхве Мин Чжон, Ли Ю Бин, Ким А Ран и Со Хви Мин. Эстафетная команда страны завоевала золото в 2014 году в ходе Олимпийских игр в Сочи и в 2018 году в Пхёнчхане. Победителем забега стала команда из Нидерландов (4 мин. 03,409 сек), третье место заняли китаянки (4.03,863). Таким образом, у южнокорейской сборной уже пять медалей. 8 февраля обладателем бронзы в финале соревнований по скоростному бегу на коньках в мужском одиночном зачёте на дистанции 1.500 метров стал Ким Мин Сок. 9 февраля первую золотую медаль завоевал Хван Дэ Хон, ставший первым в финале соревнований по шорт-треку в мужском индивидуальном зачёте на дистанции 1.500 метров. 11 февраля спортсменка Чхве Мин Чжон пришла к финишу второй в финале соревнований по шорт-треку среди женщин на дистанции 1.000 метров. 12 февраля южнокорейский спортсмен Чха Мин Гю пришёл к финишу вторым в финале соревнований по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 500 метров. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >