В копилке сборной РК на Олимпиаде в Пекине пятая медаль

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13 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине южнокорейская команда принесла сборной ещё одно серебро, показав второй результат в женских соревнованиях по шорт-треку в эстафете на 3.000 метров. Их показатель составил 4 мин. 03,627 сек. В состав команды входят Чхве Мин Чжон, Ли Ю Бин, Ким А Ран и Со Хви Мин. Эстафетная команда страны завоевала золото в 2014 году в ходе Олимпийских игр в Сочи и в 2018 году в Пхёнчхане. Победителем забега стала команда из Нидерландов (4 мин. 03,409 сек), третье место заняли китаянки (4.03,863). Таким образом, у южнокорейской сборной уже пять медалей. 8 февраля обладателем бронзы в финале соревнований по скоростному бегу на коньках в мужском одиночном зачёте на дистанции 1.500 метров стал Ким Мин Сок. 9 февраля первую золотую медаль завоевал Хван Дэ Хон, ставший первым в финале соревнований по шорт-треку в мужском индивидуальном зачёте на дистанции 1.500 метров. 11 февраля спортсменка Чхве Мин Чжон пришла к финишу второй в финале соревнований по шорт-треку среди женщин на дистанции 1.000 метров. 12 февраля южнокорейский спортсмен Чха Мин Гю пришёл к финишу вторым в финале соревнований по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 500 метров.