РК, США и Япония призвали Пхеньян возобновить диалог

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса встретились 12 февраля в Гонолулу. Они призвали Северную Корею прекратить дестабилизирующие действия и вернуться к диалогу. Как отмечается в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, её участники осудили недавние запуски Пхеньяном баллистических ракет и «выразили глубокую обеспокоенность по поводу дестабилизирующего характера этих действий. Они призвали к полному выполнению мировым сообществом соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся КНДР». Главы внешнеполитических ведомств трёх стран одновременно подтвердили приверженность диалогу с Северной Кореей, подчеркнув, что у них нет враждебных намерений по отношению к КНДР, и подтвердив постоянную открытость к встречам с КНДР без предварительных условий. Они «обязались развивать трёхстороннее сотрудничество в области безопасности»,- говорится в совместном заявлении. Выступая на итоговой пресс-конференции, Энтони Блинкен отметил, что три страны «продолжают работать над тем, чтобы найти способы привлечь КНДР к ответственности». «Мы особенно сожалеем о запуске Северной Кореей ракеты средней дальности и настоятельно призываем Пхеньян не повторять подобных противоправных действий»,- отметил Чон Ый Ён.