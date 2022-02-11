В РК пятый день подряд более 50 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 февраля в стране подтверждены 54.616 новых случаев COVID-19. Суточное число новых случаев инфекции превышает 50 тысяч пятый день подряд из-за активного распространения доминирующего варианта коронавируса Омикрон. На его долю приходятся более 92% новых случаев инфекции. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 306 человек. Это на 18 человек больше, чем накануне. Койки в палатах интенсивной терапии для лечения пациентов с COVID-19 заполнены на 25,7%. 232.086 пациентов получают лечение в домашних условиях, что на 17.217 человек, больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 21 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.102 человека. Коэффициент смертности составляет 0,51%. Карантинные органы считают, что число тяжёлых случаев заболевания и летальных исходов в ближайшее время может увеличиться, так как эффект от третьей дозы вакцин начнёт снижаться. В этой связи органы здравоохранения планируют в конце февраля начать вакцинацию четвертой дозой препаратов против COVID-19 людей со слабой иммунной системой и находящихся в домах престарелых.