Ан Чхоль Су предложил Юн Сок Ёлю объединить кандидатуры на выборах

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Кандидат в президенты РК от Народной партии Ан Чхоль Су предложил кандидату от ведущей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёлю объединиться на предстоящих 9 марта президентских выборах, чтобы обеспечить «подавляющую победу» над правящей партией. Он предложил определить единого кандидата от оппозиции с помощью опросов общественного мнения. Подобным образом он объединился с кандидатом в мэры Сеула О Сэ Хуном от партии Сила народа перед прошлогодними дополнительными выборами в местные органы власти. «Для преодоления нынешнего кризиса и реализации реформ, ориентированных на будущее, должна быть сокрушительная победа, основанная на доверии людей. Это не может сделать ни один человек в одиночку»,- сказал Ан Чхоль Су, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась на канале YouTube. Он добавил, что независимо от того, кто станет единым кандидатом, другой должен стать его помощником. Юн Сок Ёль в ответ сказал, что он «положительно оценивает предложение об объединении кандидатур с точки зрения великого дела смены правительства, но есть разочаровывающий момент». В чём он состоит, не уточняется. Консерваторы считают необходимым объединение кандидатур, чтобы повысить шансы оппозиции на выборах. Последние опросы общественного мнения показывают, что уровень поддержки основных кандидатов о правящей партии и оппозиции составляют порядка 40%, а поддержка Ан Чхоль Су – около 10%.