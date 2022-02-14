Япония хочет внести шахту Садо в Список ЮНЕСКО без упоминания принудительного труда

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Официальный Токио начал кампанию по включению шахты Садо в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, несмотря на решительные протесты Сеула. Установлено, что не менее 2 тысяч корейцев вынуждены были работать на шахте во время Второй мировой войны, когда Корейский полуостров находился под японским колониальным управлением. Как сообщил агентству Ёнхап источник в японском правительстве, официальный Токио рекомендовал включить шахту Садо в Список ЮНЕСКО как ценный памятник технологий и системы добычи полезных ископаемых в период с 16-го до середины 19-го века. Таким образом, более поздний период, включая принудительный труд, в письме, направленном в ЮНЕСКО 1 февраля, не упоминается. Согласно другому источнику в министерстве иностранных дел Японии, в новом документе использовано название «золотые рудники острова Садо», а не «комплекс исторических рудников Садо, в первую очередь, золотых», как было в предварительном списке объектов-кандидатов на включение в Список ЮНЕСКО в 2010 году.