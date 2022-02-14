У кандидатов в президенты от правящей партии и оппозиции равные шансы на победу

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У кандидата в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и его соперника от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля приблизительно равные шансы на победу на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.005 взрослых южнокорейцев, проведённого 11-12 февраля Корейским институтом общественного мнения (KSOI) по заказу TBS. В поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 40,4% опрошенных, что на 2% больше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 43,5%, понизившись за тот же период на 1,1%. Разница в 3,1% соответствует погрешности в ±3,1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 7,8%. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,5%. Проголосовать за кандидата от оппозиции в знак протеста против политики нынешней администрации намерены 47,7% опрошенных, а 42,5% намерены голосовать за кандидата от правящей партии, поскольку хотят стабильности. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и KSOI.