Главы МИД РК и Японии обсудили двусторонние отношения

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12 февраля министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился в Гонолулу со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи Чон Ый Ён подчеркнул, что РК и Япония являются ближайшими соседями, которые должны работать вместе во имя мира и процветания Северо-Восточной Азии, а правильное понимание истории является основой ориентированных на будущее двусторонних отношений. Глава южнокорейского МИД вновь выразил глубокое сожаление по поводу решения Японии продвигать включение шахты Садо, на которой применялся принудительный труд корейцев, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он призвал Токио снять ограничительные меры в двусторонней торговле. Чон Ый Ён и Ёсимаса Хаяси подчеркнули важность сотрудничества своих стран в урегулировании северокорейских проблем. Они подтвердили необходимость диалога с Пхеньяном для скорейшего возобновления мирного процесса на Корейском полуострове,- говорится в сообщении МИД РК.