В РК будет усилен надзор за ликвидностью и ипотекой

13 февраля комитет финансового контроля РК обнародовал план работы на наступивший год с учётом ужесточения денежно-кредитной политики ведущих экономик мира, затянувшейся пандемии и опасений по поводу нестабильности рынка недвижимости. Особое внимание предстоит уделить ликвидности в иностранной валюте и ипотечному кредитованию, чтобы лучше реагировать на потенциальные риски в условиях растущей неопределённости на рынке. Для этого будет разработана усовершенствованная система оценки рисков. С целью сдерживания роста частных кредитов планируется интегрировать управление кредитованием домашних хозяйств и индивидуальных предпринимателей, стремясь уменьшить бремя мелких предпринимателей по погашению долгов в постпандемическую эпоху. Комитет финансового контроля примет меры для лучшей защиты потребителей, усиливая реагирование на любые финансовые нарушения и повышая прозрачность на рынке,- отмечается в заявлении.