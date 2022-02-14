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В полночь 15 февраля в РК началась президентская предвыборная кампания, которая завершится накануне выборов, в полночь 9 марта. На протяжении трёх недель политические партии и зарегистрированные кандидаты могут выступать в общественных местах с использованием транспортных средств и громкоговорителей, расклеивать плакаты и распространять печатные материалы. Кандидатам разрешено размещать рекламу в газетах и на телевидении, выступать по радио и телевидению, публиковать предвыборные рекламные ролики на домашних страницах средств массовой информации. По данным центральной избирательной комиссии, для участия в выборах зарегистрировались в общей сложности 14 кандидатов. В соответствии с законодательством, номер кандидата в избирательном бюллетене присваивается в соответствии с количеством мест в Национальном собрании, принадлежащих партии, от которой он выдвинут. Ли Чжэ Мёну, кандидату от правящей Демократической партии Тобуро, которая имеет наибольшее количество мест, присвоен номер 1. За ним следуют Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Сила народа, Сим Сан Чжон от партии Справедливости и Ан Чхоль Су от Народной партии. Кандидатам от партий, не имеющих мест в Национальном собрании, присвоен номер в алфавитном порядке названия партии.