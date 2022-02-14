В РК очередной максимум новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 14 февраля в стране подтверждены 57.177 новых случаев COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии коронавируса. Органы здравоохранения обеспокоены активным распространением доминирующего варианта коронавируса Омикрон. Эксперты не исключают, что к концу февраля суточное число новых случаев COVID-19 может достичь 170 тыс., а в марте – 360 тыс. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 314 человек. Это на 8 человек больше, чем накануне. 245.940 пациентов получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 61 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.163 человека. Коэффициент смертности составляет 0,49%. Органы здравоохранения планируют в конце февраля начать вакцинацию четвертой дозой препаратов против COVID-19 людей со слабой иммунной системой и находящихся в домах престарелых.