В январе в РК выросли импортные и экспортные цены

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В январе текущего года в РК выросли импортные и экспортные цены. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 15 февраля, индекс импортных цен вырос в прошлом месяце на 4,1% по сравнению с декабрём прошлого года в основном за счёт роста цен на сырую нефть и другое сырьё. По данным Банка Кореи, среднемесячная цена на сырую нефть из Дубая, за счёт которой РК удовлетворяет свои потребности, составляла в январе 83,47 доллара за баррель. Это на 14% больше, чем в предыдущем месяце. Цены на другое сырьё выросли за тот же период на 8,2%. Рост импортных цен в годовом исчислении составил в январе 30,1%. Дубайская нефть подорожала за год на 52,3%. Между тем, экспортные цены выросли в январе на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Повышение произошло в основном из-за роста цен на уголь и нефтепродукты на 12,3%. Экспортные цены на сельскохозяйственную и рыбную продукцию выросли на 1,6%. Рост экспортных цен в годовом исчислении составил 22,3%.