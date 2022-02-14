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Экономика

РК попросила Новую Зеландию поддержать присоединение к CPTPP

Write: 2022-02-15 11:57:55Update: 2022-02-15 13:58:07

РК попросила Новую Зеландию поддержать присоединение к CPTPP

Photo : KBS News

РК попросила Новую Зеландию поддержать её стремление присоединиться к мегасоглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК,  заявка Сеула на членство во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) была одним из основных вопросов встречи представителя РК на торговых переговорах Ё Хан Гу с министром торговли и экспорта Новой Зеландии Дэмиеном О'Коннором, которая состоялась 15 февраля в формате видеконференции. В CPTPP участвуют 11 стран, включая Новую Зеландию, Японию, Австралию, Канаду и Мексику, на долю которых приходилось 15% общего объёма мировой торговли. В качестве депозитария документа Новая Зеландия отвечает за выполнение различных задач, таких как получение и распространение уведомлений и запросов, сделанных в соответствии с соглашением. О'Коннор приветствовал южнокорейскую заявку и выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами в данном вопросе. 
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