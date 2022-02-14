РК мобилизует средства для минимизации последствий кризиса вокруг Украины

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РК мобилизует все политические средства, чтобы свести к минимуму экономические последствия украинского кризиса и снизить волатильность рынка на фоне растущей напряжённости между США и Россией. Об этом заявил заместитель министра планирования и финансов РК Ли Ок Вон, выступая 15 февраля на заседании целевой группы по проблемам, связанным с Украиной. «Правительство планирует мобилизовать все политические средства, чтобы ситуация в Украине не нанесла ущерб реальной экономике»,- отметил Ли Ок Вон. Выступая накануне на совещании по вопросам экономической безопасности, президент РК Мун Чжэ Ин заявил, что случае изменения ситуации вокруг Украины правительство должно принять меры для устранения возможных последствий конфликта для южнокорейской экономики и финансового рынка, включая цепочки поставок. На финансовом рынке РК в последнее время наблюдается повышенная волатильность, корейская вона ослабла по отношению к доллару. Эскалация напряжённости между Россией и США из-за Украины привела к росту цен на нефть. Растущие цены на энергоносители и ослабление воны увеличили расходы на импорт.