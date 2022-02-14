РК сократила в январе экспорт автомобилей на 6,4%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 15 февраля, в январе текущего года южнокорейские производители экспортировали 179.709 автомобилей. Это на 6,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Ситуация обусловлена временным закрытием ряда производственных линий и сокращением поставок полупроводников,- говорится в сообщении министерства. Однако в стоимостном выражении экспорт автомобилей увеличился в прошлом месяце на 2,3% в годовом исчислении, составив 4 млрд 90 млн долларов. Зарубежные поставки автозапчастей выросли в январе на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2 млрд 60 млн долларов. Производство автомобилей сократилось в прошлом месяце на 15% в годовом исчислении, а внутренний спрос упал за тот же период на 27,6%.