Министры обороны РК и Франции обсудили двусторонние отношения

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Министры обороны РК и Франции Со Ук и Флоренс Парли провели 14 февраля в Париже двусторонние переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы оборонного сотрудничества между двумя странами и безопасность на мировой арене. Флоренс Парли заявила о готовности Франции расширять сотрудничество с РК в соответствии с её постоянными усилиями по содействию миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе,- говорится в сообщении южнокорейского минобороны. Стороны затронули вопросы реализации соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности, подписанного в 2018 году президентами двух стран Мун Чжэ Ином и Эммануэлем Макроном. Они договорились укреплять сотрудничество в таких областях как космос, кибербезопасность и искусственный интеллект. Флоренс Парли подчеркнула, что Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН, приложит усилия, чтобы способствовать денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове. 15 февраля Со Ук отправляется с двухдневным визитом в Норвегию по приглашению своего коллеги Одда Роджера Эноксена. Затем он посетит Ливан, где проинспектирует южнокорейское миротворческое подразделение «Тонмён».