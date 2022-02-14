Система QR-кодов для отслеживания заражённых COVID-19 может быть отменена

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Правительство рассматривает возможность прекращения использования системы QR-кодов для отслеживания заражённых COVID-19. Об этом сообщила начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён, которая 14 февраля приняла участие в специальной телепрограмме KBS. Однако система QR-кодов, подтверждающая статус вакцинации, должна быть сохранена,- добавила она. Премьер-министр РК Ким Бу Гём, принявший участие в той же программе, пообещал в течение недели доработать детали смягчения правил социального дистанцирования. Он напомнил о том, что владельцы малого бизнеса испытывают финансовые трудности от жёстких мер социального дистанцирования. Прежде чем принять какое-либо решение, правительство проконсультируется с экспертами, чтобы гарантировать, что пересмотренные правила социального дистанцирования не ускорят распространение коронавируса. Текущие ограничения, включая запрет на личные встречи с участием более чем шести человек, действуют до 20 февраля. С 15 февраля наборы для экспресс-тестирования на антигены COVID-19 доступны в продаже по 6 тыс. вон (5 долларов) за набор. Между тем, за сутки 14 февраля в стране подтверждены 57.177 новых случаев COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии коронавируса. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 314 человек. Это на 8 человек больше, чем накануне. 245.940 пациентов получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 61 человек. Органы здравоохранения планируют в конце февраля начать вакцинацию четвертой дозой препаратов против COVID-19 людей со слабой иммунной системой и находящихся в домах престарелых.