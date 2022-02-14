В 2017-2021 годах в отношении банков РК совершено 600 кибератак в день

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Согласно данным, предоставленным Институтом финансовой безопасности, в период с 2017 по 2021 год в отношении 17 южнокорейских коммерческих банков было совершено почти 1 млн 100 тыс. кибератак. Это означает, что в день совершалось в среднем 598 кибератак, причём их число распределялось неравномерно. В период с 2017 по 2018 год число кибератак увеличилось более чем втрое – с 63 тыс. до более чем 210 тыс. В период с 2019 по 2020 год наблюдалось снижение с 293 тыс. до 250 тыс., а затем резкое увеличение в прошлом году до 273 тыс. По данным экспертов института, благодаря надёжной защите, внутренние серверы банковских учреждений не пострадали. Анализ IP-адресов показал, что 34,7% кибератак исходят из Китая, далее следуют РК, США, Индия и Франция.