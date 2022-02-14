Технология Pet tech поможет в уходе за домашними питомцами

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Не менее 3 миллионов южнокорейских домохозяйств имеют хотя бы одного домашнего питомца. Их популярность растёт по мере увеличения числа одиноких людей, особенно пожилых. Это вызывает подлинный бум на рынке ухода за четвероногими друзьями. Широкую популярность приобретает Pet tech, технология искусственного интеллекта для ухода за домашними животными. Она позволяет идентифицировать потерянную или брошенную собаку через мобильное приложение. Владельцы могут зарегистрировать своих собак или кошек с фотографией их морды. Pet tech была разработана на основе технологии учёта людей данных, специфичных для каждого человека, таких как отпечатки пальцев или сетчатка глаза. Приложение, созданное на основе этой технологии, обеспечивает распознавание с точностью до 98% даже при неблагоприятных внешних условиях, в том числе, в темноте. Ранее в поисках пропавшего животного помогал микрочип, вживлённый в его тело. Однако данная технология недостаточно эффективна, поскольку она помогает лишь в 40% случаев. Новая технология представляет собой успешную альтернативу чипу, поскольку она даёт возможность любому человеку легко идентифицировать потерянное животное и получить информацию о его владельце. Это даст возможность потерявшимся домашним питомцам легче найти хозяина. Искусственный интеллект поможет также проверить состояние здоровья животного. Новое приложение, на использование которого получена медицинская лицензия, даёт возможность сфотографировать глаза, кожу, суставы и другие органы собак или кошек, выявив возможные аномалии. По данным Корейской ассоциации международной торговли, технология Pet tech распространяется при финансовой поддержке правительства страны.