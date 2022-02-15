Рост числа рабочих мест в РК в январе - максимальный с 2000 года

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 16 февраля, по состоянию на конец января, численность занятых в РК составила 26 млн 950 тыс. человек. Это на 1 млн 140 тыс. человек больше, чем в том же месяце прошлого года. Январский рост – максимальный с марта 2000 года, когда число занятых увеличилось на 1 млн 210 тыс. человек в годовом исчислении. Занятость в РК растёт 11 месяцев подряд, с марта прошлого года. Ситуация на рынке труда улучшается несмотря на то, что страна пытается справиться с резким ростом числа новых случаев COVID-19 из-за быстрого распространения варианта Омикрон. «Рынок труда ускорил восстановление, как с точки зрения количества, так и качества»,- написал в своём аккаунте в Facebook вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Численность экономически неактивных, то есть тех, кто не работает и не ищет работу, а также нетрудоспособных, составила в январе 17 млн 100 тыс. человек, что на 476 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Безработными в прошлом месяце числились 1 млн 140 тыс. человек, что на 427 тыс. человек меньше, чем год назад. Уровень безработицы снизился на 1,6% в годовом исчислении, составив 4,1% трудоспособного населения. Численность постоянных работников увеличилась на 686 тыс. человек, временных на 377 тыс. человек по сравнению с январём прошлого года. Количество подёнщиков сократилось за тот же период на 60 тыс. человек. Численность работающих в производственном секторе экономики увеличилась на 66 тыс., в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – на 128 тыс. человек. Число занятых в секторе оптовой и розничной торговли сократилось на 56 тыс. человек.