В 2022 году РК посетили 210 тыс. иностранных туристов

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В 2022 году РК посетили 967 тыс. иностранцев. Из них лишь 21,9% (210 тыс.) прибыли в страну с туристическими целями. Об этом 16 февраля сообщили в Национальной организации туризма. В ведомстве отметили влияние пандемии коронавируса на число иностранных туристов. Туристический поток в прошлом году составил лишь 12,8% от показателя предыдущего года, а также 1,5% от турпотока в период до начала пандемии. Большая часть туристов пришлась на выходцев из США, Филиппин, Индонезии, Китая и Мьянмы. Заметным образом сократилось количество туристов из Японии и Тайваня. Китай по-прежнему сохраняет запрет на групповые туры для своих граждан из-за сложной эпидемической ситуации. Япония ограничила въезд и выезд с туристическими целями. В связи с рекомендацией американского правительства воздержаться от поездок в РК ожидается сокращение туристов из США.