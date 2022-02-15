Правительство РК скорректирует меры социального дистанцирования

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18 февраля правительство РК обнародует скорректированные меры социального дистанцирования с учётом эпидемической ситуации, включая общее количество подтверждённых случаев, тяжёлых случаев заболевания и летальных исходов. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 16 февраля на совещании по вопросам борьбы с пандемией COVID-19. Главная цель на сегодня - максимально остановить распространение инфекции при минимизации социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Ким Бу Гём подтвердил, что накопленных объёмов наборов для экспресс-тестирования на антигены коронавируса достаточно для стабильного снабжения населения. Он призвал население не создавать запасов. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 15 февраля в стране подтверждены 90.443 новых случая COVID-19. Это более чем на 30 тыс. больше по сравнению с предыдущим днём и очередной максимальный показатель с начала пандемии. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 313 человек. Койки в палатах интенсивной терапии для лечения пациентов с COVID-19 заполнены на 27%, что на 0,2% больше, чем накануне. 266.040 пациентов получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 39 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.202 человека. Коэффициент смертности составляет 0,46%.