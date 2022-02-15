Министры обороны РК и Норвегии обсудили вопросы сотрудничества

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15 февраля в Осло состоялась встреча министров обороны РК Со Ука и Норвегии Одда Роджера Эноксена. Главы военных ведомств обсудили ряд актуальных тем, в том числе, вопрос участия РК в тендере на новый основной танк для сухопутных войск Норвегии. Прежде Норвегия уже закупала оружие южнокорейского производства, в том числе самоходные артустановки K9 Thunder и ремонтно-эвакуационные машины K1 ARV. По словам Со Ука, оснащение норвежской армии южнокорейскими танками «внесёт вклад в укрепление военной мощи Норвегии», а также станет хорошим поводом для развития двустороннего сотрудничества в области ОПК в средне-долгосрочной перспективе. Встреча глав минобороны РК и Норвегии состоялась впервые за девять лет. Одд Роджер Эноксен выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего партнёрства. Со Ук, в свою очередь, предложил Норвегии развивать партнёрство в новых областях, в том числе, в сферах обмена кадрами и цифровой безопасности. Его норвежский коллега поддержал это предложение.