У главных кандидатов в президенты сохраняются равные шансы на победу

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У кандидата в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и его соперника от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля приблизительно равные шансы на победу на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.009 взрослых южнокорейцев, проведённого 12-14 февраля агентством Hangil Research по заказу информационного портала Kuki News. В поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 41,9% опрошенных, что на 1,5% больше, чем две недели назад. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 42,4%, повысившись за тот же период на 3,9%. Разница в 0,5% находится в рамках погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 7,2%. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 2%. В случае объединения кандидатур от оппозиционных партии Сила народа и Народной партии за единого кандидата от оппозиции Юн Сок Ёля готовы отдать голоса 47,4%, за Ли Чжэ Мёна – 43,7%. Если же единым кандидатом от оппозиции будет выбран Ан Чхоль Су, то политик может получить 33,4%, Ли Чжэ Мён – 40,4% голосов. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и Hangil Research.