В КНДР отметили 80-летие бывшего лидера Ким Чен Ира

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын принял участие в мероприятии, посвящённом 80-летию со дня рождения его отца, бывшего лидера страны Ким Чен Ира. Как сообщило 16 февраля агентство ЦТАК, оно состоялось перед памятником Ким Чен Иру в городе Самчжиёне провинции Янгандо на северо-западе страны. Ким Чон Ын возложил цветы к постаменту и отдал дань уважения покойному отцу. О том, выступал ли он на мероприятии, не сообщается. Вместе с лидером страны в нём участвовали председатель Президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, секретарь Центрального Комитета Трудовой партии Кореи по организационным вопросам Чо Ён Вон и премьер-министр КНДР Ким Док Хун. С речью на мероприятии выступил член политбюро ЦК ТПК Ли Иль Хван. Перечислив заслуги покойного лидера страны, он призвал продолжать выполнять указания Ким Чен Ира.