Минобразования рекомендует учащимся проводить самотестирование на COVID-19

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Министерство образования РК рекомендует всем учащимся – от воспитанников детских садов до учеников старших школ - проводить экспресс-тестирование на антигены COVID-19. Рекомендация выпущена 16 февраля в качестве профилактической меры на фоне быстрого распространения варианта коронавируса Омикрон. В период с конца февраля по конец марта 6 млн 920 тыс. учащихся и сотрудников учебных заведений получат от министерства образования в общей сложности 60,5 млн наборов для экспресс-тестирования на антигены. В соответствии со схемой, предложенной министерством, учащимся «настоятельно рекомендуется» проводить самотестирование дважды в неделю, а сотрудникам школ и детских садов – еженедельно. Первый тест рекомендовано сделать накануне начала нового учебного семестра и сообщить результат в свою школу. Тем, у кого результат теста будет положительным, предложено пройти ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза,- говорится в сообщении министерства. По данным органов образования, на прошлой неделе в Сеуле выявлены 5.764 учащихся, инфицированных COVID-19, что более чем вдвое превышает показатель предыдущей недели.