РК стремится заключить FTA с африканскими странами

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Правительство РК работает над подготовкой соглашений о свободной торговле (FTI) с африканскими странами, которые имеют большой потенциал роста. Об этом заявил директор департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Чон Юн Чжон в ходе состоявшейся 16 февраля встречи с экспертами. Он отметил, что такие соглашения будут способствовать углублению экономических связей с развивающимися рынками африканских стран, которые богаты ресурсами, а также диверсификации экспортных рынков РК. В январе РК и Египет договорились провести совместное технико-экономическое обоснование двустороннего соглашения о свободной торговле. По состоянию на 2018 год, объём торговли РК со странами Африки составил около 20 млрд долларов, что составляет около 2% годового внешнеторгового оборота. Эксперты призвали правительство ускорить заключение соглашений с африканскими странами. Торговля между ними активизировалась после образования в январе прошлого года Африканской континентальной зоны свободной торговли. В её состав вошли 54 из 55 стран-членов Африканского союза.