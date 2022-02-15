Свежие продукты из РК завоёвывают Ближний Восток

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С 13 по 17 февраля в Международном торговом центре в Дубае проходит крупнейшая и наиболее влиятельная в мире 27-я ежегодная выставка пищевой промышленности Gulfood. В ней принимают участие более четырёх тысяч компаний-производителей продуктов питания из 120 стран мира, продукция которых ориентирована на рынок Ближнего Востока. Как отмечают посетители выставки, южнокорейский павильон пользуется повышенным вниманием. В нём представлены такие традиционные для Страны утренней свежести продукты как квашенные овощи кимчхи, разнообразные приправы, свежий и переработанный женьшень, лапша быстрого приготовления рамён. Как отметил президент одной из промышленных компаний Объединённых Арабских Эмиратов Мансур Амид, ему очень нравится вкус красной перечной пасты кочхучжан, которую можно использовать в качестве приправы для блюд многих национальных кухонь. По мере роста популярности корейской кухни в Объединённых Арабских Эмиратах потребление женьшеня и рамён увеличилось более чем вдвое. Поскольку во всём мире растёт интерес к здоровой пище, корейские травяные чаи также привлекают внимание. По словам главы Дубайского представительства Корейской корпорации по распространению продукции сельского хозяйства и рыболовства Ким Хёка, в последнее время набирают популярность в зарубежных странах корейские свежие фрукты, прежде всего, клубника, виноград и груши. Поэтому экспорт южнокорейских продуктов питания в страны Ближнего Востока неуклонно увеличивается, достигнув 300 млн долларов в год. Южнокорейские производители по праву считают Объединённые Арабские Эмираты «воротами» для проникновения в регион Ближнего Востока. Они разрабатывают всё более разнообразные виды здоровой пищи, одновременно наращивая поставки в регион свежих овощей и фруктов.