Штраф, наложенный на компанию Google, увеличен до 224,9 млрд вон

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15 февраля комиссия по добросовестной конкуренции РК увеличила размер штрафа, наложенного на компанию Google за антиконкурентные действия, на 17,5 млрд вон (14 млн 600 тыс. долларов), и сейчас он составил 224 млрд 900 млн вон (187 млн 800 тыс. долларов). В сентябре прошлого года мировой технологический гигант был оштрафован за то, что он фактически заставлял производителей смартфонов использовать свою мобильную операционную систему Android. Недобросовестная практика помогла Google закрепить доминирующее положение на рынке мобильных платформ. Первоначальный штраф был рассчитан с учётом периода нарушений с января 2011 года по апрель 2021 года. В окончательной сумме штрафа учтены доходы Google с 1 мая по 10 сентября 2021 года. В январе Google подала иск в Высокий суд Сеула, разбирательство по которому начнётся 25 февраля.