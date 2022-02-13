16 февраля на Олимпиаде в Пекине спортсмены РК завоевали золото и серебро

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16 февраля копилка сборной РК, выступающей на зимних Олимпийских играх в Пекине, пополнилась сразу двумя медалями. Золото завоевала южнокорейская спортсменка Чхве Мин Чжон в финале соревнований по шорт-треку среди женщин на дистанции 1.500 метров. Её показатель 2 мин.17,789 сек. Серебро завоевала итальянка Арианна Фонтана , бронзу - Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов. Это уже третья медаль южнокорейской спортсменки на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля она пришла к финишу второй в финале соревнований по шорт-треку среди женщин на дистанции 1.000 метров, а 13 февраля принесла сборной серебро в составе эстафетной команды по шорт-треку в финальном забеге на дистанции 3.000 метров. Между тем, ещё одно серебро 16 февраля южнокорейские спортсмены завоевали в финале соревнований по шорт-треку в эстафете на 5.000 метров среди мужчин. Их показатель составил 6 мин. 41,679 сек. В состав команды входят Хван Дэ Хон, Ли Чжун Со, Пак Чан Хёк и Квак Юн Ги. Победителем забега с небольшим отрывом стала команда из Канады. На третьем месте команда из Италии. Это первая медаль для южнокорейской мужской команды по шорт-треку в эстафете после Зимней Олимпиады в Ванкувере 2010 года. Таким образом, у южнокорейской сборной, выступающей на Олимпийских играх в Пекине, семь медалей. 8 февраля обладателем бронзы в финале соревнований по скоростному бегу на коньках в мужском одиночном зачёте на дистанции 1.500 метров стал Ким Мин Сок. 9 февраля первую золотую медаль завоевал Хван Дэ Хон, ставший первым в финале соревнований по шорт-треку в мужском индивидуальном зачёте на дистанции 1.500 метров. 12 февраля южнокорейский спортсмен Чха Мин Гю пришёл к финишу вторым в финале соревнований по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 500 метров.