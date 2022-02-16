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Политика

США призывают Северную Корею к «серьёзной дипломатии»

Write: 2022-02-17 10:04:47Update: 2022-02-17 10:06:39

США призывают Северную Корею к «серьёзной дипломатии»

Photo : YONHAP News

Помощник госсекретаря США Уэнди Шерман призвала Северную Корею к «серьёзной дипломатии». Как сообщили 16 февраля в госдепартаменте, призыв прозвучал во время телефонного разговора Уэнди Шерман с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Участники разговора подтвердили важность продолжения сотрудничества между США и Японией в достижении прогресса на пути к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Заместитель госсекретаря напомнила о готовности США встретиться с руководством КНДР  без предварительных условий. Уэнди Шерман и Такэо Мори согласились с тем, что запуски северокорейских ракет имеют «дестабилизирующий характер». Они также подчеркнули важность трёхстороннего сотрудничества между США, Японией и РК в решении проблем Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона,- говорится в сообщении госдепартамента. 
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