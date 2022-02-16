16 февраля в РК 93.135 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 февраля в стране подтверждены 93.135 новых случаев COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии коронавируса. Органы здравоохранения не исключают, что суточное число инфицированных составит к концу февраля 170 тысяч, а в начале марта – 360 тысяч. При этом вряд ли можно будет утверждать о том, что пик заболеваемости пройден. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 389 человек. Это на 76 человек больше, чем накануне. Используются 28,5% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для заражённых вирусом COVID-19. 314.565 пациентов получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 36 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.238 человек. Коэффициент смертности составляет 0,44%.