Деловые круги РК увеличивают инвестиции в полупроводники

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В этом году южнокорейские производители полупроводников намерены инвестировать более 56 трлн вон (46,8 млрд долларов) в укрепление цепочки поставок и сохранение лидерства на мировом рынке. Правительство же примет дополнительные меры поддержки отрасли в виде ослабления административных барьеров для быстрой реализации инвестиционных проектов и в целях подготовки профессиональных кадров. Об этих и других планах говорилось на конференции с участием представителей отечественной полупроводниковой промышленности, организованной министерством промышленности, торговли и энергетики РК 16 февраля. В ходе мероприятия Корейская ассоциация полупроводниковой промышленности объявила о планах профильных компаний инвестировать в общей сложности 56,7 трлн вон (47,3 млрд долларов), ссылаясь на инвестиционные проекты более 150 предприятий. Нынешний показатель на 10% больше, чем в прошлом году (51,6 трлн вон). Большая часть средств приходится на крупные компании. Между тем, профильные компании озвучили предложения по вопросу повышения конкурентоспособности отрасли на мировом рынке. В частности, была подчеркнута необходимость финансовой и инфраструктурной поддержки, а также важность дерегулирования государственной системы контроля в целях ускорения реализации инновационных инвестиционных проектов. Кроме того, была подчёркнута необходимость формирования кадровых ресурсов для успешной конкуренции с глобальными компаниями. Министр промышленности, торговли и энергетики Мун Сын Ук представил пакет мер по поддержке инвестиций в полупроводниковую промышленность и подготовке профессиональных кадров.